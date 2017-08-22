السفير السعودي بمسقط يحتفل ببعثة النادي الأهلي

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 22 August 2017 - 16:19 pm

أقام عيد بن محمد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد الذي وصل السلطنة اليوم لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .



حضر الإستقبال وليد معاذ نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة ماجد العوفي ومدير الإحتراف أحمد بامعوضة والمسؤول الإعلامي لفريق كرة القدم فهد الزهراني ، فيما حضر من جانب البعثة الدبلوماسية السعودية الملحق العسكري بسلطنة عمان العميد بحري ركن محمد بن عبدالله العبيد، والملحق الثقافي السعودي الدكتور عثمان بن محمد القصير، وعدد من أعضاء السفارة والعاملين بها.



وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي درع النادي التذكاري تكريماً وتقديراً للسفير مثمناً الاستقبال والحفاوة وكافة التسهيلات التي حظيت بها بعثة فريق كرة القدم منذ وصولها العاصمة العُمانية مسقط.



ويلتقي الأهلي في السابعة من مساء اليوم نظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدوري ربع النهائي لدوري أبطال آسيا .