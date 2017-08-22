الأمطار تزين انطلاقة مهرجان أبها

أبها ـ حسن ذيبان | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

أدخلت الأمطار التي شهدها مهرجان أبها للتسوق الذي انطلق أمس في مركز أبها الدولي للمعارض في مدينة أبها البهجة والسرور على نفوس الزوار، وبثت الفرح في جنبات المعرض.

كما بدت الفرحة الغامرة على محيا الأطفال وتم رصدهم أثناء لعبهم في ساحات المهرجان. وواصل الزوار جولاتهم في أروقة المهرجان وأجنحته في أجواء مليئة بالفرح والسرور.

وتفرغ الكثير من الزوار إلى تصوير لحظات سقوط الأمطار الغزيرة.

في المقابل بذلت الجهات المعنية بالمهرجان، جهوداً للتعامل مع الحالة المطرية، وتجنيب الزوار المخاطر المتوقعة في مثل هذه الحالات، عبر مساعدة كبار السن والأسر والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظاً على سلامتهم، وبحسب القائمين على المهرجان لم تسجل أي حوادث، وسعى الكشافة في مساعدة الزوار إلى جانب المنظمين للمهرجان بعد غزارة سقوط الأمطار.

إلى ذلك، وجه إبراهيم بن محمد الجار الله مدير المهرجان بفتح المسرح الداخلي وجميع المواقع والفعاليات المغلقه للزوار أثناء هطول الأمطار.

وشهد المهرجان حضور المئات من زوار مدينة أبها إلى جانب السكان وتنوعت أركانه وفعالياته.