الجاليتان اليمنية والسورية ترقصان على أنغام القرية العربية

أبها ـ واس | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

أحيت كل من الجالية اليمنية والسورية بمنطقة عسير أمس، حفلاً فنياً ضمن فعاليات "مهرجان القرية العربية بأبها " الذي ينظمه مجلس شباب منطقة عسير، بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وتخلل الحفل الذي حضره عددٌ كبير من أبناء الجاليتين بالمنطقة العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والرقصات الشعبية، والأفلام الوثائقية، التي تبرز حضارة وثقافة الدولتين والتعريف بتراثهما العريق وإبراز معالمها الحضارية.

من جهتهم ثمن أبناء الجاليتين الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء الجاليات العربية بالمملكة، مشيرين إلى أن مشاركة بلدانهم بالمهرجان تهدف إلى إبراز الموروث الشعبي والمخزون الثقافي الذي تمتلكه الدولتان.