مسابقة ألوان السعودية 2017 في المدينة

المدينة المنورة ـ الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، المهتمين بالأفلام السياحية والتصوير الضوئي " المحترفين و الهواة " إلى المشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2017 في نسختها السادسة التي تُعد واحدة من أضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي، و تحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة المقٌبلة.

وأعرب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني، عن فخره و اعتزازه بإسهامات المصورين من أبناء المنطقة في إبراز المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة و محافظاتها.

وبين أن أربعة من مصوري المنطقة حققوا العديد من المراكز المتقدمة ضمن 3 محاور رئيسية في المسابقة خلال نسختها الخامسة في العام الماضي 2016، حيث تضمنت تحقيق جائزتي المركز الثالث و الرابع للمصورين نادر البلوي وأحمد المسعود ضمن محور المناظر الطبيعية والطبيعة بالإضافة إلى تحقيق جائزة المركز الرابع للمصور محمد المويس ضمن محور الهواتف الذكية، كذلك حقق هاشم نجدي جائزة المركز الرابع ضمن محور الأفلام القصيرة.

وأفاد الشهراني أن الهيئة بدأت في استقبال المشاركات عبر الموقع الألكتروني الخاص بفعاليات ألوان السعودية التي ستستمر حتى الـ 28 من أكتوبر المقبل 2017 ، داعياً أبناء المنطقة من المهتمين في هذا المجال إلى المشاركة لتحقيق الجوائز الخاصة بالمحاور الرئيسية لمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والتي تتضمن التراث الحضاري، والسعودية اليوم، والسعودية من السماء (محور جديد) والطبيعة، إلى جانب مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية، والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور التي أدرجت هذا العام أيضاً.