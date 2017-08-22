تزكية مونس رئيسا للعروبة

عرعر ـ أنور قمقوم | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

زكت الجمعية العمومية غير العادية لنادي العروبة مونس الضوي رئيساً لأربعة أعوام مقبلة، وعضوية عبدالعزيز الرويلي ومحمد الذياب وسلمان البديوي وإبراهيم الرشود وسلطان الزيد وماضي الرويلي وخالد الحمود وسلطان العويش.

ويأتي ترشيح الضوي خلفاً للرئيس السابق حمود الشمري فيما لم يتقدم عند فتح الترشيح سوى الضوي.

من جانب آخر، يواصل فريق العروبة الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في مدينة أزميت بتركيا استعداداً لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

ويشرف على العروبة التونسي بيرم المختاري الذي تم تجديد التعاقد معه هذا الموسم.