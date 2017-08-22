الاتحاد يصر على الرخصة الآسيوية

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

كشف لـ"الرياضية" أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أنهم لن يتنازلوا عن المشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا.

وقال الحائلي: "لدي إصرار كبير على استخراج الرخصة الآسيوية ليشارك فريقنا في البطولة القارية". وأضاف: "نحن نسير الآن بخطى ثابتة للإيفاء بالمتطلبات المالية للدائنين ورفعنا استئنافات على بعضهم للمحافظة على حقوق النادي".

وفي شأن آخر، وجد صباح أمس الحائلي في محكمة التنفيذ في مدينة جدة بعد أن استدعته على خلفية قضايا مالية على النادي تسببت فيها إدارات سابقة.

وبينت لـ "الرياضية" مصادر مطلعة أن هناك قضية مالية شائكة بالإضافة إلى قضايا مكاتب تأجير السيارات ومستحقات فنادق.

وأشار الحائلي إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيلها على اعتبار أنها قضايا تحت الإجراء ولا يمكن التطرق إليها، لكنه قال: "أطمئن الجماهير الاتحادية أننا نسعى لحلها جميعها".

وأضاف: "أستغرب في الوقت نفسه ظهورها في أوقات متسارعة فيما حققنا فوزنا الأول في دوري المحترفين السعودي".

وعن سبب اختيارهم الإمارات لتكون وجهة معسكرهم الخارجي الذي سينطلق الجمعة المقبلة أجاب الحائلي: أولاً الأجواء متقاربة مع أجوائنا هنا في السعودية، وثانياً هناك أجهزة متطورة ومتخصصة وبيئة معسكرات متكاملة".