الشباب يتمسك بسامي

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

جددت إدارة نادي الشباب، الثقة في سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق على القادسية ٤ـ١ في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وبين لـ"الرياضية" أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أن سامي الجابر يحظى بثقة رجالات الشباب وبجميع الغيورين على نادي الشباب، وأن الأحاديث عن إبعاده لا تتعدى كونها شائعات.

وقال: "الجابر مرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم مع الشباب وهو يحمل مشروعاً نتمنى أن يرى النور". وأضاف: "خسارة مباراة واحدة لا تبرر إقالة مدرب في نادٍ كبير ومحترف مثل الشباب"، مشدداً على أن الفريق الآن أصبح مكتملاً أكثر من أي وقت مضى، وبتعاون وتكاتف الجميع ستكون النتائج أفضل في المراحل المقبلة.