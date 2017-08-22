إبعاد العيباني عن الفيصلي

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

أيدت الهيئة العامة للرياضة إسقاط عضوية برغش العيباني من الجمعية العمومية لنادي الفيصلي نظير تدخلاته المستمرة في شتى أمور النادي وفق مصادر خاصة.

وبينت المصادر أن أعضاء مجلس الإدارة وأيضاً أعضاء الجمعية ضاقوا ذرعاً من تصرفات العيباني وتدخلاته في كل كبيرة وصغيرة داخل النادي، ما دعاهم إلى إسقاط عضويته بالإجماع.

وتلقت إدارة الفيصلي أمس خطاب عبداللطيف الهريش وكيل الهيئة العامة للرياضة بالموافقة رسمياً على إسقاط عضوية العيباني وصحة الإجراءات المتخذة ضده من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع.

وكانت الهيئة العامة للرياضة ألغت في مارس الماضي قرار نادي الفيصلي المتعلق بإسقاط عضوية برغش العيباني عضو الجمعية العمومية، لمخالفة القرار للمادة "14/ 1/ ب" من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بإغفاله إجراء الاستماع إلى وجهة نظر العضو ومبرراته قبل إصدار قرار إسقاط العضوية بحقه.

من جانبها، تواصلت "الرياضية" مع العيباني من أجل التعليق على القضية، إلا أنه رد بأن موقفه سيصدر في بيان لاحق.