النصر يجهز مقدم فوزير قبل الباطن

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

بينت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن إدارة النصر تعمل على تسليم المغربي محمد فوزير مقدم عقده كاملاً حتى تتسى مشاركته في المباراة التجريبية أمام الباطن متصدر الدوري السبت المقبل في الرياض.

ويرفض المغربي فوزير التوقيع في كشوفات النصر أو المشاركة مع الفريق قبل تحصله على مقدم عقده الذي يصل إلى نحو مليون ريال.

وفي شأن متصل، يغادر فوزير الأحد المقبل للمشاركة مع منتخب بلاده أمام مالي في التصفيات المونديالية في الأول والخامس من سبتمبر المقبل.

وفي شأن آخر، قلص البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم اللاعبين الذين سيشرف عليهم إلى نهاية الموسم الجاري إلى ٢٥ لاعباً بدلاً من ٣٠ لاعباً.

وقرر جوميز تحويل عبدالله العنزي الحارس وأيمن فتيني ووليد سحاري وحمد العقيل لاعبي الفريق إلى تدريبات خاصة على فترتين صباحاً وعصراً.

يشار إلى أن النصر يعسكر خارجياً في أبوظبي الإماراتية وسيلعب مباراة ودية هناك في إطار استعداده للقاء الأهلي في ١٧ سبتمبر في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.