الهلال يرفض حكاية ماتياس.. ويستثني ميليسي

العين ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 23 August 2017 - 00:00 am

أوضح لـ"الرياضية" مصدر مطلع داخل الهلال أن الأرجنتيني رامون دياز تمسك بالأوروجوياني ماتياس بريتوس مهاجم الفريق الأول.

يأتي ذلك وسط تواتر أنباء عن إبعاد دياز للاعب عن القائمة الزرقاء على خلفية الانتقادات بعد المستوى الذي قدمه أمس الأول أمام العين الإماراتي، ضمن دوري أبطال آسيا.

وأضاف المصــدر أن ديــاز اكتفى بالخماســي الأجنبي الحالــي كارلوس إدواردو ونيكولاس ميليسي وعمر خربين وماتياس بريتوس وعلي الحبسي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم التعاقد مع أجنبي سادس خلال فترة الانتقالات الحالية.

من جانب آخر، منح الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم اللاعبين راحة حتى بعد غد الجمعة، على أن يعاودوا تدريباتهم السبت. وسيخوض الهلال مباراة ودية واحدة الإثنين الرابع من سبتمبر المقبل أمام الاتفاق على ملعب نادي الهلال.

واكتفى الجهاز الفني ببرنامج إعدادي في الرياض خلال فترة التوقف الحالية قبل لقاء إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي في ١١ سبتمبر المقبل. فيما يواصل الأوروجوياني نيكولاس ميليسي لاعب الفريق برنامجه العلاجي خلال فترة الإجازة الحالية في مقر النادي، نظراً للإصابة التي تعرض لها في لقاء التعاون ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.