كلوب : لا مشكلة بيني وكوتينيو

الرياضية ــ رويترز | Wednesday, 23 August 2017 - 12:22 pm

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم انه لا توجد أي مشكلات مع فيليب كوتينيو الذي بات هدفا لفريق برشلونة الاسباني مشيرا الى انه على استعداد للترحيب بعودة اللاعب البرازيلي للتشكيلة عقب تعافيه من المرض والاصابة.

ورفض ليفربول ثلاثة عروض من النادي الاسباني كان اخرهم الاسبوع الماضي. وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان العرض الاخير يقدر بنحو 125 مليون يورو (146.85 مليون دولار).

وواصل كلوب التأكيد على انه لا يريد بيع كوتينيو الذي غاب عن اول ثلاث مباريات مع ليفربول هذا الموسم بسبب اصابة في الظهر. وسيغيب لاعب الوسط المهاجم ايضا عن اياب الدور التمهيدي الأخير بدوري ابطال اوروبا امام هوفنهايم الالماني اليوم الاربعاء.

واضاف كلوب للصحفيين امس الثلاثاء "انتم تسألون عما اذا كانت كافة الامور على ما يرام بيننا؟ وأنا ارد بالطبع. نعم..قطعا.. بالتأكيد..100 في المئة" مشيرا الى انه لا يوجد اي موعد محدد لعودة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لتشكيلة الفريق.

وتابع كلوب "لا يمكن لفيل ان يبدأ غدا (اليوم الاربعاء) لانه وعلاوة على ما يعاني منه (من اصابة في الظهر) فانه مريض ايضا. اذا ما بدأ في التدريب الاربعاء فان الامر سيتطلب بعض الوقت لانه لم يتدرب منذ فترة طويلة".

وفاز ليفربول 2-1 على هوفنهايم في ذهاب الدور التمهيدي الاخير في المانيا وقال كلوب إن فريقه سيسعى للاستفادة من اللعب على ارضه لضمان مكان في دور المجموعات بدوري الابطال.

واضاف "اللعب في انفيلد يمثل عاملا رئيسيا (في الانتصار). نعرفه جميعا. انه ملعب يحمل خصوصية كبيرة. لكن لا يمكن ان يحدث اي شيء من تلقاء نفسه ويجب علينا ان نؤدي كما ينبغي".