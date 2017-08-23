غداً.. الأخضر يبدأ الاستعداد للإمارات واليابان

الرياض - الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 17:41 pm

ينطلق مساء غدٍ الخميس معسكر المنتخب السعودي لأول لكرة القدم في محافظة جدة، والذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث يواجه في الجولة التاسعة منتخب الإمارات في 29 أغسطس الجاري، على ملعب هزاع بن زايد، فيما يواجه في الجولة العاشرة منتخب اليابان في 5 سبتمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة.



وسيبدأ معسكر الأخضر بتجمع اللاعبين، حيث سيخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية فور وصولهم إلى مقر إقامة المنتخب من قبل الجهاز الطبي للوقوف على جاهزية كافة اللاعبين المنضمين، فيما سيجري الأخضر في الفترة المسائية عند الساعة 7:30 مساءً حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.



وكان فان مارفيك مدرب المنتخب قد أعلن قبل يومين تشكيلة الأخضر والتي ضمت كل من:

ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، وليد عبدالله، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، نواف العابد، حسين المقهوي، سالم الدوسري، يحيى الشهري، فهد المولد، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، محمد السهلاوي، ناصر الشمراني.