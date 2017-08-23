سب الحكم يكلف جريزمان مباراتين في الدوري الإسباني

برشلونة ــ رويترز | Wednesday, 23 August 2017 - 17:34 pm

تم ايقاف انطوان جريزمان مهاجم اتليتيكو مدريد لمباراتين عقب طرده لسبه لحكم مباراة فريقه امام جيرونا والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي.

واحتج اللاعب الدولي الفرنسي عقب حصوله على انذار بسبب ادعاء السقوط عقب التحام مع خوان مارتينيز مونويرا.

وذكر الاتحاد الاسباني للعبة في بيان ان أمام اتليتيكو 10 أيام عمل للتقدم بطعن ضد قرار إيقاف جريزمان.

وصادق الاتحاد الاسباني ايضا على قرار إيقاف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد لمباراة واحدة بسبب طرده في فوز فريقه 3-صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.