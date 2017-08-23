نوير يعود إلى بايرن ميونخ بعد غياب أربعة أشهر

ميونخ - الألمانية | Wednesday, 23 August 2017 - 17:09 pm

بعد أربعة أشهر من الغياب للإصابة، عاد حارس مرمى بايرن ميونخ وقائده مانويل نوير، إلى تدريبات فريقه اليوم الأربعاء ليؤكد جاهزيته للعودة للملاعب يوم السبت المقبل، في المرحلة الثانية من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا"، وذلك من خلال المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ ونظيره بريمن.



وغاب الحارس الدولي الألماني يوم الجمعة الماضي عن بداية الموسم الجديد لـ "بوندسليجا"، حيث لم يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ، في المخاطرة بالدفع به في المباريات حتى يتعافى تماما من الإصابة.



وتعرض نوير لإصابة بكسر في عظام القدم في أبريل الماضي، خلال مباراة بايرن ميونخ في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.



وخضع الحارس الكبير لعملية جراحية ليخوض بعدها مرحلة تعافي، مما استوجب غيابه عن جميع مباريات النادي الألماني في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد.



وتمثل عودة نوير يوم السبت المقبل لحراسة عرين بايرن ميونخ بمثابة خبر جيد، وأيضا لمدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف.

ويبدأ المنتخب الألماني الأسبوع المقبل، استعداداته لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا أمام جمهورية التشيك والنرويج مطلع سبتمبر المقبل.