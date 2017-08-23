التعاون يستعير دوسري النصر

بريدة - الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 21:24 pm

أعلنت إدارة نادي التعاون مساء اليوم الأربعاء، إنهاء إجراءات انتقال اللاعب عبدالرحمن الدوسري قادماً من نادي النصر، لمدة موسم رياضي واحد بنظام الإعارة، بتوصية من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بالنادي، وجاءت مراسم التوقيع في مقر نادي التعاون بحضور اللاعب وعبدالعزيز الروضان أمين عام النادي.



هذا وقدم محمد القاسم رئيس النادي، شكره وتقديره لتركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي، على دعمه الكبير والمتواصل للنادي، بتكفله بكثير من الصفقات، آخرها صفقة اللاعب عبدالرحمن الدوسري.