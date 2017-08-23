سراج يعود إلى الفيصلي معاراً

حرمه الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 21:55 pm

أعلنت إدارة نادي الفيصلي مساء اليوم الأربعاء، إنهاء إجراءات انتقال اللاعب إسلام سراج قادماً من النادي الأهلي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وقد مثل إسلام سراج فريق الفيصلي في موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم، ويحقق معه لقب دوري المحترفين السعودي موسم 2015-2016 وكأسي الملك والسوبر السعودي 2016.



على صيعد متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي، تدريباته في مقر النادي في حرمه، ضمن برنامجه الإعدادي في فترة التوقف الحالية.