جوميز يفتتح تدريبات النصر باجتماع

الرياض - الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 22:32 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بقيادة البرازيلي جوميز المدير الفني للفريق، والذي بدأ الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، قبل أن يقوم اللاعبون بتدريبات لياقية متنوعة، طبق بعدها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية من بينها تدريب يعتمد على الضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة، تلا ذلك تدريبات بالكرات العرضية، قبل أن يفرض البرازيلي مناورة كروية على نصف الملعب، فيما اختتمت التدريبات بتمارين لياقية إضافي.



وعلى ذات الصعيد، تواجد اللاعب فهد الجميعه بالعيادة الطبية لمواصلة برنامجه العلاجي، والذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتفاق، والتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.