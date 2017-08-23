الدبل للاعبي الاتفاق: ما قدمتموه أمام الأهلي والنصر لم يكن مفاجئاً

الدمام - الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 22:59 pm

أثنى خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، على مستوى وروح لاعبي الفريق خلال مباراتيه في المرحلتين الأولى والثانية أمام الأهلي والنصر، من دوري المحترفين السعودي، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح المعسكر الذي أقامه الفريق في تركيا.



وكان الاتفاق قد تغلب على الأهلي 2/1 في بداية مشواره بالدوري هذا الموسم، ثم حول تأخره أمام مضيفه النصر بهدفين إلى تعادل 2/2.



وبين الدبل في اجتماع بلاعبي الفريق اليوم الأربعاء: "ما قدمتموه لم يكن مفاجئاً، فهو امتداد للنتائج المميزة في المباريات الودية، وفي بطولة تبوك الدولية، والتي لاقت صدى واسع من الكثيرين بما فيهم الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الذي أشاد بمستواكم وتوقع للفريق حضوراً مميزاً هذا الموسم".



ودعا رئيس الاتفاق اللاعبين إلى الانضباط خلال فترة التوقف، والعمل بروح الأسرة الواحدة، متمنياً أن تكون فترة التوقف لمصلحة الفريق باستئناف مشوار الدوري بجاهزية أكبر.



من جهة أخرى، شهدت تدريبات الفريق اليوم استعداداً لمواجهة التعاون الودية بعد غدٍ الجمعة، مشاركة المدافع سعد خيري في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الركبة.



بينما واصل الرباعي المصاب يحيى عتين وحسن الحبيب وعمر السنين ومحمد الزبيدي تدريباتهم اللياقية ضمن برنامجهم التأهيلي.