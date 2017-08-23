الاتحاد يجدد عقد النجار ويغادر إلى دبي

جدة - الرياضية | Wednesday, 23 August 2017 - 23:08 pm

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم الأربعاء تدريباته، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا، والذي ركز في مران اليوم على الجوانب اللياقية.



وسيغادر الفريق الأول لكرة القدم برئاسة أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة النادي الجمعة المقبل إلى مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله خوض عدد من المباريات الودية مع فرق إماراتية، هذا وستضم بعثة الاتحاد ٣٢ لاعباً، لتحضيرهم للمرحلة المقبلة من المنافسات المحلية.



وعلى صيعد متصل، أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تجديد عقد حارس الفريق الأول لكرة القدم راكان النجار.