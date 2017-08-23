6 حكام أداروا مباريات الصقور

ماجد هود و عبدالغني عوض و متعب العبد الهادي و أحمد اللوقان | Thursday, 24 August 2017 - 00:00 am

يقود الكوري الجنوبي كيم جونج هيوك لقاء السعودية مع الإمارات الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة قبل الأخيرة للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا للمرة الثانية في مواجهات الفريقين والرابعة للأخضر طوال مشواره التحكيمي.

وقاد هذا الحكم مباراة السعودية والإمارات في 11 أكتوبر 2016، ثم أمام إندونيسيا في 23 مارس 2013.

وشارك كيم في إدارة مباراة السعودية مع أستراليا كحكم رابع في 29 فبراير 2014.

يذكر أن 6 حكام أداروا مباريات المنتخب السعودي في التصفيات وهم: القطري خميس المري، والصيني فو مينج، والسنغافوري محمد تقي الجعفري، والبحريني علي حسن عبد النبي، والكوري الجنوبي كيم جونج هيوك، وكان للحكم الأوزبكستاني رافشان أرمانوف نصيب الأسد إذ أدار ثلاث مباريات للأخضر منها اثنتان أمام المنتخب الأسترالي في الجولتين الثالثة والثامنة والعراق في الجولة السابعة.