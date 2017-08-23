الأخضر ينطلق من جدة لمواجهتي الإمارات واليابان

ماجد هود و عبدالغني عوض و متعب العبد الهادي و أحمد اللوقان | Thursday, 24 August 2017 - 00:00 am

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اللقدم مساء اليوم الخميس استعداداته لمباراتيه أمام الإمارات واليابان، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 عبر معسكر في مدينة جدة، وسيخضع اللاعبون لفحوصات طبية قبل إجراء التدريبات التي ستنطلق عند السابعة والنصف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويلعب الأخضر مع الإمارات في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة العين، بينما يلعب مع اليابان في الخامس من سبتمبر المقبل في جدة.

وكان الهولندي فان مارفيك مدرب الأخضر، استدعى 25 لاعبا أعلن عنهم يوم الإثنين الماضي، استعدادا لهاتين المباراتين.

واللاعبون هم : في حراسة المرمى : ياسر المسيليم وعبد الله المعيوف ووليد عبدالله.

وفي خط الدفاع : ياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل وأسامة هوساوي ومنصور الحربي وعبدالله الزوري.

وفي خط الوسط : عبد الملك الخيبري وسلمان الفرج وعبد المجيد الرويلي وعبد الله عطيف وتيسير الجاسم ونواف العابد وحسين المقهوي وسالم الدوسري ويحيى الشهري وفهد المولد وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري.

وفي خط الهجوم : محمد السهلاوي وناصر الشمراني.

ويخضع نواف العابد لفحوص طبية خاصة لدى الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي في موعد تجمع اللاعبين للتأكد من سلامته وتحديد إمكانية استمراره ضمن القائمة.