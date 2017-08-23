أسامة والعاشرة

| Thursday, 24 August 2017 - 01:38 am

تسجــل مواجهــة السعوديـة بالإمارات الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا المواجهة العاشرة لقائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي أمام الإماراتيين، ويعد هوساوي أكثر السعوديين لعبا ضد المنتخب الإماراتي، حيث خاض تسع مباريات سابقة بالمشاركة مع عدد من اللاعبين تركوا الملاعب أو اعتزلوا اللعب الدولي، يأتي في مقدمتهم ماجد عبدالله ومحمد عبدالجواد ومحمد الخليوي وسعود كريري، ومثل المنتخبات السعودية أمام الإمارات 193 لاعبا عبر التاريخ.