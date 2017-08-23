جدة فأل خير

| Thursday, 24 August 2017 - 01:37 am

يتفاءل لاعبو وأنصار المنتخب السعودي بمعسكرات الأخضر التي تقام في جدة، فمنذ انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، كانت "جدة "هي الوجهة الأولى للجهاز الفني بقيادة فان مارفيك.

ويعد المعسكر الذي سينطلــق اليوم هو الأخير من نوعه قبل خـوض المواجهتــين الحاسمتين أمام الإمارات في أبوظبي، واليابان في جدة.

وكانت مدينة جدة وتحديدا في ملعبها الجوهرة قد استضافت كل مواجهات الأخضر، حيث انتصر في جميعها عدا مواجهة أستراليا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.