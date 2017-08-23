السداسي مهدد بالغياب

| Thursday, 24 August 2017 - 01:46 am

يدخل ستة من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة مضيفهم الإمارات تحت خطر التهديد بالغياب عن مواجهة اليابان في الجولة الأخيرة، بسبب حصولهم على بطاقات صفراء في التصفيات الحالية، ويشمل التهديد حارس المنتخب ‏ياسر المسيليم إضافة إلى قائد المنتخب ومدافعه أسامة هوساوي ولاعبي خط الوسط تيسير الجاسم وعبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وأخيرا المهاجم ناصر الشمراني، وتنص لوائح التصفيات على غياب أي لاعب يتحصل على بطاقتين صفراوين عن المواجهة التالية.