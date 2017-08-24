الرائد يستعير شيكابالا من الزمالك لموسم واحد

الرياض ــ الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 11:51 am

أعلن نادي الرائد اليوم الخميس عن اتفاقه مع اللاعب المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك المصري ليمثل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على سبيل الإعارة لموسم واحد .

ووفقاً للمركز الإعلامي بنادي الرائد أن إدارة الزمالك وافقت على عرض الرائد الذي تقدمت به إدارة النادي منذ عدة أسابيع بشأن التعاقد مع شيكابالا.

ومن المقرر توقيع العقد مساء اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور نائب رئيس النادي عبدالرحمن العابد واللاعب وممثل من نادي الزمالك.