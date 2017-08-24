نيمار يستعين بفيفا للمطالبة بمكافآته لدى برشلونة

باريس ـــ الفرنسية | Thursday, 24 August 2017 - 13:59 pm

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس ان البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي الجديد قدم طلبا امام غرفة حل النزاعات التابعة له، يطالب فيه ناديه السابق برشلونة الاسباني بدفع مكافآته.

واكد المتحدث باسم الفيفا تلقي طلب نيمار، مشيرا الى انه "لا يزال قيد التحقيق"، من دون تحديد موعد بدء الاجراءات.

وكان برشلونة رفض دفع مكافأة لنيمار بقيمة 26 مليون يورو، كانت تستحق بعد انقضاء السنة الأولى من عقده الممدد، أي 31 يوليو 2017، وذلك بعد انتقال اللاعب الى باريس سان جرمان في الرابع من الشهر الحالي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي في العقد.

واعتبر برشلونة انه "نظرا الى خرقه العقد فان النادي لن يدفع" المكافأة.

واعلن النادي الكاتالوني الثلاثاء انه سيقاضي نيمار لمخالفته شروط عقده معه، مطالبا اياه برد مكافأة تلقاها ودفع تعويض مالي.

وتقدم برشلونة في 11 أغسطس، بدعوى قضائية أمام محكمة العمل في المدينة الكاتالونية، يطالب فيها "باستعادة المبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة لتجديد عقده بسبب مخالفته بنود العقد، و8,5 ملايين يورو كتعويضات، و10 بالمئة إضافية كفوائد".

وطلب برشلونة ان يقوم سان جرمان بدفع المبالغ المطلوبة في حال عدم تمكن نيمار من ذلك، مشيرا الى انه أبلغ الاتحاد الاسباني لكرة القدم بهذه الدعوى، ليقوم بمتابعتها مع الاتحادين الدولي والفرنسي.

وأعربت شركة "ان ان كونسولتاريا" التي تمثل نيمار عن "مفاجأتها" من الدعوى "تم تلقي هذا الخبر بدهشة نظرا لاحترام نيمار عقده الساري في ذلك الوقت"، مضيفة "في ما يتعلق بالمكافآت لتوقيع عقد 2016، المنصوص عليها في العقد والتي لم يدفعها برشلونة، بدأ (نيمار) بالفعل الاجراءات الرسمية امام المحكمة المختصة".

وانضم نيمار الى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي عام 2013، وقام في صيف العام 2016 بتمديد عقده لخمسة مواسم.