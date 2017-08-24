لاعبو الأخضر يصلون جدة على دفعتين

جدة ــ أحمد اللوقان | Thursday, 24 August 2017 - 13:51 pm

تسبب تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة، في تأخر وصول عدد من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مقر المعسكر الإعدادي الذي انطلق اليوم في جدة.



ويتوقع وصول الفوج الثاني من لاعبي المنتخب عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم.



الجدير بالذكر أن المنتخب يستعد لمواجهة الإمارات في 29 من اغسطس الجاري في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ومباراة اليابان يوم 5 سبتمبر المقبل.