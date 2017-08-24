رسمياً .. السوبر السعودي 16 ياناير في أبوظبي

الرياض ــ الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 14:54 pm

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم منتصف يناير المقبل موعداً لكأس السوبر السعودي في أبوظبي بين فريقي الهلال والاتحاد.



وسيلتقي الهلال بطل دوري المحترفين السعودي مع نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير من العام المقبل في أبوظبي .



الجدير بالذكر أن الأهلي هو بطل بطولة السوبر الأخيرة بعد فوزه على الهلال بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، وسيلعب الاتحاد مع الهلال بطولة هذا الموسم رغم أنه حقق البطولة الثالثة وهي بطولة ولي العهد مستفيدا من تحقيق الهلال لبطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين .