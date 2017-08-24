الفيحاء يلتقي الوحدة الإماراتي في النمسا

الرياض ـــ الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 16:23 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته خلال معسكري الإعدادي الحالي بالنمسا ، وأجرى الفريق تدريباً صباحياً اليوم تحت اشراف الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفريق .



وبدأت تدريب اليوم بالتمارين اللياقية والتكنيكية تحت اشراف خوليان خيمنيز مدرب اللياقة ، تبعها جملة من التمارين التكتيكية والفنية تحت اشراف مدرب الفريق جالكا، فيما واصل حراس المرمى تدريباتهم الخاصة مع مدرب الحراس رادو جبريل.



وختم جالكا المران بمناورة على كامل الملعب شارك فيها جميع اللاعبين ، واكتفى جالكا بالحصة الصباحية لهذا اليوم ، من جانب آخر ، تقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية مساء السبت أمام فريق الوحدة الإماراتي.