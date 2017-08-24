تسبب تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى جدة، في تأخر وصول عدد من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مقر المعسكر الإعدادي الذي انطلق اليوم في جدة.ويتوقع وصول الفوج الثاني من لاعبي المنتخب عند ال