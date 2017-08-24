الرائد يكمل اجراءات التعاقد مع شيكابالا
الرياض ــ الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 16:34 pm
تعاقدت إدارة نادي الرائد مع محمود عبدالرازق شيكابالا قادماً من الزمالك المصري لموسم واحد على سبيل الإعارة.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عبدالرحمن العايد نائب رئيس الرائد وعبدالله السبيعي عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ووصف عبدالعزيز التويجري رئيس مجلس إدارة الرائد شيكابالا بالمكسب الكبير ، مشيراً إلى أن التأخر في إعلان الصفقة السادسة للرائد، جاء حرصا مجلس الإدارة على كسب خدمات شيكابالا.