ابراهيموفيتش يعود مجددا لمانشستر يونايتد

مانشستر ـــ رويترز | Thursday, 24 August 2017 - 17:29 pm

اعلن نادي مانشستر يونايتد متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس انه تعاقد مجدداً مع المهاجم زلاتان ابراهيموفيتش لمدة عام واحد.

وانضم السويدي ابراهيموفيتش (35 عاما) ليونايتد لمدة عام واحد كلاعب حر الموسم الماضي وسجل 28 هدفا في 46 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو قبل ان يتعرض لاصابة في الركبة في ابريل نيسان الماضي.

وقال مورينيو في بيان على موقع يونايتد "نحن سعداء لان زلاتان في طريقه للتعافي كما اننا سعداء ايضا لاستعادتنا طموحه وخبرته".

واضاف "عقب اسهاماته الموسم الماضي فانه يستحق ثقتنا وسننتظر عودته بفارغ الصبر. ليس لدي شك في انه سيكون مهما لنا في النصف الثاني من الموسم".

وقال ابراهيموفيتش، الذي ساعد يونايتد على الفوز بكأس رابطة الاندية الانجليزي والدوري الاوروبي في اول ظهور له في الدوري الانجليزي، انه يسعى لانهاء ما بدأه في اولد ترافورد.

وقال "كانت هذه رغبتي دوما كما تمثلت نية النادي في بقائي.

"لا يمكنني الانتظار للعودة لملعب اولد ترافورد. لكنني ادرك ان علي أن احصل على الوقت الكافي لضمان استعدادي بشكل كامل".