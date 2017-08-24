الفيصلي يعلن ضم مهاجم زيمبابوي ندورو

حرمة - الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 17:47 pm

أغلقت إدارة الفيصلي مساء اليوم الخميس، ملف اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان اتفاقها مع إدارة نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، على انتقال المهاجم الزيمبابوي تينداي ندورو، حيث سيوقع الفيصلي مع اللاعب مساء اليوم في مقر النادي في حرمة.



وأكمل اللاعب الزيمبابوي تينداي عقد اللاعبين الأجانب في فريق الفيصلي، بجانب الثلاثي البرازيلي إيغور روسي وروجيريو كوتينهو لويز غوستافو، والروماني اكسنتي ميرتشا، والتريندادي خالد هايلاند.



وكان آخر أهداف ندورو صاحب الـ29 عاماًمع منتخب زيمبابوي في مرمى منتخب تونس، في كأس الأمم الإفريقية 2017، والتي أقيمت في الجابون.