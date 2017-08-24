مدرب اليابان يجهز هاسيبي لأستراليا والسعودية

رويترز - الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 18:43 pm

ضم وحيد خليلوجيتش مدرب اليابان ماكوتو هاسيبي لاعب وسط إينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس، للتشكيلة التي ستواجه أستراليا والسعودية في مباراتين حاسمتين في ختام تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.



وتعافى قائد اليابان من جراحة في ركبته أجبرته على الغياب عن مواجهات الإمارات وتايلاند والعراق في التصفيات، لينضم لتشكيلة أولية أعلنها خليلوجيتش وضمت 27 لاعباً.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن خليلوجيتش: "يوجد لاعبون أهتم بشأنهم لأني لا أريد المخاطرة، أريد أولاً متابعة ما لدي من لاعبين بالفعل، ثم البحث عن خيارات أخرى".



واستدعى المدرب السابق للجزائر لاعب وسط خيتافي جاكو شيباساكي والمهاجم يوشينوري موتو، لكن هناك مخاوف بشأن جاهزية يويا أوساكو وكيسوكي هوندا وشينجي كاجاوا.





وتتصدر اليابان المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل بفارق نقطة واحدة عن السعودية وأستراليا، والفوز على أستراليا نهاية الشهر الحالي سيضمن لليابان مقعداً في النهائيات للمرة السادسة على التوالي.



ولا يريد فريق خليلوجيتش التعثر خاصة وأنه تفصله نقطة واحدة عن السعودية وأستراليا، ما قد يدفعه لخوض مواجهات فاصلة لحجز مقعده في النهائيات.



وأضاف خليلوجيتش: "بدأنا المرحلة الأخيرة من التصفيات بشكل سيء بالخسارة على ملعبنا 2-1 أمام الإمارات في سبتمبر الماضي، لكننا نتصدر المجموعة الآن، تابعت الانتقادات الأخيرة للطريقة التي نلعب بها وهذا يزيد الضغط علي قليلاً، لكن هذا الأمر يعجبني لأنه كلما أتعرض لانتقادات وضغوط يزيدني ذلك تصميماً على الرد".



وجاءت تشكيلة اليابان على النحو التالي:



حراس المرمى: إيجي كاواشيما (ميتز-فرنسا) وماساكي هيجاشيجوتشي (جامبا أوساكا- اليابان) وكوسوكي ناكامورا (كاشيوا ريسول- اليابان).



المدافعون: يوتو ناجاتومو (أنتر ميلان- إيطاليا) وتومواكي ماكينو (أوراوا ريدز) ومايا يوشيدا (ساوثامبتون- إنجلترا) وهيروكي ساكاي (مرسيليا- فرنسا) وجوتوكو ساكاي (هامبورج- ألمانيا) وجين شوجي (كاشيما أنتلرز) ناوميتشي يويدا (كاشيما أنتلرز) جينتا ميورا (جامبا أوساكا).



لاعبو وسط: ماكوتو هاسيبي (إينتراخت فرانكفورت-ألمانيا) ويوجيرو تاكاهاجي (طوكيو) وشينجي كاجاوا (بروسيا دورتموند- ألمانيا) وهوتارو ياماجوتشي (سيريزو أوساكا) ويوكي كوباياشي (هيرنفين- هولندا) جاكو شيباساكي (خيتافي-أسبانيا) ويوسوكي إيديجوتشي (جامبا أوساكا).



مهاجمون: شينجي أوكازاجي (ليستر سيتي- إنجلترا) وكيسوكي هوندا (باتشوكا- المكسيك) وتاكاشي إينوي (أيبار-أسبانيا) ويويا أوساكو (كولونيا-ألمانيا) ويويا كوبا (جنت-بلجيكا) وتاكوما أسانو (شتوتجارت-ألمانيا) وجينكي هاراجوتشي (هيرتا برلين- ألمانيا) يوشينوري موتو (ماينتس- ألمانيا) كينيو سوجيموتو (سيريزو أوساكا).