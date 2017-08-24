كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في أوروبا

موناكو - الفرنسية | Thursday, 24 August 2017 - 17:10 pm

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس في موناكو.



وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ويعتبر هذا اللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي أكثر بلقب واحد من ميسي.



وقاد رونالدو حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2016، فريقه إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج هدافاً للمسابقة برصيد 12 هدفاً، كما توج مع النادي الملكي بلقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي حامل لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2-1) في 8 من الشهر الحالي.