دوري أبطال أوروبا بخمسة أندية إنجليزية للمرة الأولى

مونت كارلو - الألمانية | Thursday, 24 August 2017 - 20:02 pm

حسمت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2017 / 2018، التي سحبت مساء اليوم الخميس في حفل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في مونت كارلو، توزيع الفرق على المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة.



وجاء توزيع الفرق الـ32 المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2017 / 2018 على المجموعات الثمانية كما يلي:



المجموعة الأولى: بنفيكا البرتغالي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - بازل السويسري - سيسكا موسكو الروسي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي - أندرلخت البلجيكي - سلتيك الأسكتلندي.

المجموعة الثالثة: تشيلسي الإنجليزي - أتلتيكو مدريد الإسباني - روما الإيطالي - كاراباك أجدام من أذربيجان.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي - برشلونة الإسباني - أولمبياكوس اليوناني - سبورتينج لشبونة البرتغالي.

المجموعة الخامسة: سبارتاك موسكو الروسي - إشبيلية الإسباني - ليفربول الإنجليزي - ماريبور السلوفيني.

المجموعة السادسة: شاختار دونيتسك الأوكراني - مانشستر سيتي الإنجليزي - نابولي الإيطالي - فينورد الهولندي.

المجموعة السابعة: موناكو الفرنسي - بورتو البرتغالي - بشكتاش التركي - لايبزج الألماني.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - توتنهام الإنجليزي - أبويل نيقوسيا القبرصي.



وتنطلق فعاليات دور المجموعات في 12 سبتمبر المقبل، وتختتم في السادس من ديسمبر المقبل، ويتأهل من كل مجموعة الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني (دور الستة عشر).



وتبدأ فعاليات الأدوار الفاصلة في 13 فبراير المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو 2018.



وأجريت القرعة طبقاً لنظام جديد يطبق للمرة الأولى هذا الموسم، حيث ضم المستوى الأول الفرق التي توجت بلقب بطولات الدوري المحلية، والتي تأتي بلدانها في المراكز السبعة الأولى بتصنيف المعامل الأوروبي على مستوى البلدان وليس الأندية، وقد تصدر ريال مدريد حامل لقب البطولة الأوروبية فرق المستوى الأول.

وتشهد هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا مشاركة خمسة أندية إنجليزية للمرة الأولى في تاريخ الأندية الإنجليزية، وللمرة الثانية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.