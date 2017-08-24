قرعة أوروبا تضع مدرب هلالي أمام زيدان

الرياض - الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 20:59 pm

وضعت قرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء اليوم الخميس، اليوناني جرجوس دونيس مدرب الهلال السابق والمدير الفني لفريق أبويل القبرصي حالياً، في مجموعة ريال مدريد بطول أوروبا في آخر موسمين والذي يشرف على تدريبه الفرنسي زين الدين زيدان، بجانب كل من توتنهام الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.



وقاد اليوناني دونيس الدفة الفنية لفريق الهلال، خلفاً للروماني ريجي كامب الذي أقيل بعد خسارة كأس ولي العهد 2015 أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/1.



ووقع دونيس عقده مع الهلال في فبراير 2015، ليقوده إلى الفوز بكأس الملك 2015، والذي لم يتوج به الهلال في نسخته الجديدة، كما توج مع الهلال بكأس السوبر السعودي الذي أقيم في لندن بعد أن تغلب على النصر بطل دوري المحترفين في ذاك الموسم بنتيجة 1/0، كما توج مع الهلال بكأس ولي العهد 2016 أمام الأهلي بنتيجة 2/1.



وبعد أن حسم الأهلي لقب الدوري أمام الهلال في جدة بنتيجة 3/1 بعد منافسة شرسة بين الفريقين، بدأ تتوتر علاقة اليوناني مع الهلاليين، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، تعادله مع فريق لوكوموتيف الأوزبيكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، لتعلن إدارة الهلال إقالته في 19 مايو 2016 وتعيين عبداللطيف الحسيني خلفاً له.