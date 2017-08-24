الأخضر يفتح ملف الإمارات وعزت يجتمع باللاعبين

جدة - الرياضية | Thursday, 24 August 2017 - 22:11 pm

وسط حضور ومتابعة عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أجرى الأخضر الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس حصته التدريبية الأولى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن البرنامج الإعدادي لمواجهة منتخب الإمارات في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، عقِبها تمرين الاستحواذ، بعد ذلك أخضع بيرت فان مارفيك المدير تمارين خاصة لبعض اللاعبين تنوعت ما بين الطريقة الهجومية والدفاعية.



وعلى صعيد متصل، اجتمع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بلاعبي الأخضر قبل الحصة التدريبية، أكد خلال اجتماعه على أهمية المرحلة الحالية وتطلعات الجميع في تحقيق الهدف المنشود، مؤكدًا ثقته باللاعبين وإمكانياتهم في حصد نقاط المواجهتين لنيل بطاقة التأهل نحو كأس العالم 2018.



كما عقد الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعًا عصر اليوم الخميس بلاعبي الأخضر وتم خلال الاجتماع رفع روح المعنوية والتأكيد على الانضباطية والجدية والاستفادة من الفترة الحالية التي تساعد على تحقيق المطلوب منه في المواجهتين القادمتين.





وهذا وسيجري الأخضر مساء يوم غدٍ الجمعة حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السابعة والنصف.