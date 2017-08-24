السبع: الأولى محطة استراحة لعودة أقوى

الدمام - الرياضية | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

أكد علي السبع رئيس بعثة فريق الخليج الأول لكرة القدم، أن فريقه في تطور تصاعدي في معسكر تونس الذي أوشك على الانتهاء، مشددا على أن كافة التجهيزات كانت متوفرة لإنجاح المعسكر.

وشدد السبـع على أن هــدفـهم الأول هو العودة السريعة للدوري السعودي للمحترفين، وعدم البقاء طويلا في دوري الدرجة الأولى الذي يرى أنه لا يليق بفريق كبير مثل الخليج.

وأضاف: انضبـاطـية اللاعــبين وجديتهم خلال سير المعسكـر هي التي ستسهم في ظهور الفريق بالصورة التي يتطلع لها الخلجاويون، وإن مكانهم الحقيقي هو دوري المحترفين، وليس دوري الدرجة الأولى.