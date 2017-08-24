الرئيس يشارك في استعدادات العدالة
الأحساء - عادل الدحيلان | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am
يشارك المهندس عبـــدالعزيز المضحي رئيس مجلس إدارة نادي العدالة في التدريبات اليــومية للفريق الأول لكرة القدم، التي تقام على أرض ملعب النادي بقيادة المصري عبداللـه درويش مدرب الفريق، بهدف الرفع من معنويــات لاعبي الفريق الذي يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية.
ويشــارك في التـــدريبات اليومية للفــريق أكثر من 25 لاعباً من لاعبي الفــريق الأول والأولمبي، بالإضافة إلى لاعبين يخضعون للتجــربة الميــدانية.