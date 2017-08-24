أكد علي السبع رئيس بعثة فريق الخليج الأول لكرة القدم، أن فريقه في تطور تصاعدي في معسكر تونس الذي أوشك على الانتهاء، مشددا على أن كافة التجهيزات كانت متوفرة لإنجاح المعسكر.وشدد السبـع على أن هــدفـهم الأول هو العودة السري