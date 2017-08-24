اليوم.. ضمك يستأنف التدريبات

أبها - حسن ذيبان | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

يعاود لاعبــو فريق ضمك الأول لكرة القدم تدريباتهم عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي بمحافــظة خميس مشيط، بعد يوم الراحة الذي منح لهم بعد العودة من المعــسكـــر الــذي أقــــيـم في الـدمــــام واستـمـــر لمـدة عشرة أيام، خـاض خــــــلاله لقــاءً واحداً أمام فريق الفتح انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وركــز التـونــسي قــيـس الزواغي مدرب الفـــريق في المعسكــــر علـى رفــع المعدل اللياقي للاعــبين، وتطــبـيق بعض الجمـل التــكـتــيــكــيـــة، وسيـمـنـح اللاعـبين إجازة لعيـد الأضحى بنهاية تمرين صباح يوم الأربعاء 8 / 12 / 1438 هـ ، على أن يعاودوا التدريبات يوم الأحــــد 12 / 12 / 1438هـ.