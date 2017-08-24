رابع وديات الخليج أمام أولمبيك

الدمام - الرياضية | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

يواجه فريق الخلــيج الأول لكرة القــدم اليوم الجمعة فريق أولمـــبــيك سيدي بوزيد التونسي، في رابع مبارياته الودية في معسكره الحالي في مدينـة عين دراهم التونسية.

وكان الفـــريق خاض ثلاث مبـــاريات وديــة سابقــة، فـيـما يخـتـتم مباريــاته الــودية أمام اتحاد تطاوين التونسي يوم الإثنين 28 أغسطس الجاري قبل العودة إلى سيهات.

وكانت بعثة الفـريق انتـقــلت إلى العـــاصمة تــونــس أمــس الأول لاستكـمــال المعسكـــر، وأجرى الفريق تدريباته الصبــاحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ركز خـلاله الرومــــاني تيدور مدرب الفريق على الجانب اللياقي والتمارين العضلية من خلال الجري الحر على رمال الساحل.

وفي التمرين المسائي، ركز المدرب على الجانب الفني من خلال تطبيق اللاعبين عدداً من الجمل الفنية، قبل أن يخـــتـتم بمناورة تكتيكية، وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق ما عدا المدافع عبد الله خطـيب الذي مازال يخضع إلى برنامج العلاج الطبيعي مع الجهاز الطبي.