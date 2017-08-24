إلغاء ودية هجر والنجمة البحريني

الأحساء - عادل الدحيلان | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

ألغيت المباراة الودية التي كانت ستقام بين فريق هجر الأول لكرة القدم أمام نظيره النجمة البحريني المقرر إقامتها اليوم الجمعة، وذلك لعدم اكتمال تأشيرات لاعـبـي الـنـجـمـة الأجانب في الدخول إلى السعــوديـــة. وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة لاحقاً في حال تقرر إقامتها.

من جهة أخرى، يخوض الفريق الهجراوي مباراتين وديتين ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، وذلك يوم الأحد المقبل أمام النهضة في الأحساء، كما يلتقي الاتفاق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.