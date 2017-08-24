التأشيرة تمنع بارفو من معسكر الطائي

حائل - محمد الجارالله | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

تـعـذر وصـــول المهاجم الغاني ارنست بارفو إلى معسكـــر فريق الطائي الأول لكرة القدم المقام حالياً في تركيا، بعد فشل محاولات إدارة الطائي في إصدار تأشيرة دخول له.

وسيتواجد خلال يومين في مدينـة حائل للالتحاق بتدريبات الفريق الأولمبي حتى عودة بعثة الفريق في الـ31 من أغسطس.

وفي تركيا واصل الفـريق تـدريبــاته، وسيلاقي صباح اليوم الكويت الكويتي في مباراة ودية لتجربة عدد من العنــاصر وتطبيق بعض الجمل التكـتـيـكـية، في حين يخـتـتم مبـــارياته الودية يــوم الإثنين المقـبل بـمــواجهــة القادسية الكويتي.

من جــانب آخر، أعلنت الأمانة العامة بالنادي أنه يتوجــب على أعضاء الجمعيــة العـمـومـية تسديـد رسومـهــا البــالغة ألف ريال، تحضــيراً للاجتــماع المـقـــبل للجمعية العمــومية الذي يتحدد من خلاله رئيس النادي الجديد، والذي أكدت مصـادر بأنه سيكـون ناصر الحماد.