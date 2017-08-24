الريال يصطدم مع دورتموند وتوتنهام.. وطريق سهل ليونايتد

موناكو ـ الفرنسية | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

أوقعت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017ـ2018 فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم "حامل اللقب" في آخر سنتين في مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي.

وسحبت القرعة مساء أمس الخميس في مدينة موناكو الفرنسية.

ووقع الفريق الملكي، حامل اللقب 12 مرة "رقم قياسي" آخرها في 2016 و2017 على حساب جاره أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي، في المجموعة الثامنة التي ضمت أيضا أبويل القبرصي.

ويعول ريال على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، وفي أوروبا ثلاث مرات "رقم قياسي" وصاحب 106 أهداف في دوري الأبطال "رقم قياسي" بينها واحد في الأدوار التمهيدية.



الثانية والرابعة

وستشهد المجموعتان الثانية والرابعة مواجهتين من العيار الثقيل، بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي من جهة، ويوفنتوس وبرشلونة من جهة ثانية.

ففي الثانية، سيصطدم بايرن ميونيخ "حامل اللقب 5 مرات آخرها في 2013 " بسان جيرمان الطامح والذي ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ومعهما أندرلخت البلجيكي وسلتيك الاسكتلندي حامل لقب 1967.



رغبة التعويض

ويريد باريس سان جرمان تعويض خروجه المخيب الموسم الماضي، عندما سقط في إياب ثمن النهائي أمام برشلونة 1ـ6 بعد فوزه ذهابا 4ـ0 في باريس.

ولم يكن ممكنا مواجهة برشلونة وباريس سان جرمان في دور المجموعات نظرا لتواجدهما في المستوى الثاني، كما لم يكن ممكنا مواجهة فريقين من بلد واحد وفريقين من روسيا وأوكرانيا في مجموعة واحدة.



الأولى والسادسة

وقع مانشستر يونايتد، حامل اللقب 3 مرات آخرها في 2008، في مجموعة أولى سهلة ضمت بنفيكا البرتغالي "بطل 1961 و1962"، وبازل السويسري وسيسكا موسكو الروسي.

لكن مهمة جاره اللدود مانشستر سيتي، ستكون أصعب في السادسة مع شاختار دانيتسك "بطل أوكرانيا"، ونابولي الإيطالي وفينورد روتردام "بطل هولندا وحامل لقب 1970".