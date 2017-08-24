رونالدو أفضل لاعب في أوروبا للمرة الثالثة

موناكو ـ الفرنسية | Friday, 25 August 2017 - 00:00 am

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

وتم التتويج أمس الخميس في موناكو في حفل على هامش سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتنافس رونالدو على اللقب مع الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.

واللقب هو الثالث لرونالدو "32 عاما" لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه حاليا مع ميسي، علما بأن هذه الجائزة بدأت تمنح منذ العام 2011.

كما توج ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا، الهولندية ليكه مارتينز لاعبة منتخب هولندا وفريق برشلونة للسيدات بجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي.

وتفوقت مارتينز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورج وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون.

وقادت مارتينز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام، واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.