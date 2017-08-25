التزوير يكبد واتفورد الأنجليزي أكثر من 6 ملايين دولار

لندن ـــ رويترز | Friday, 25 August 2017 - 12:44 pm

عاقب سلطات كرة القدم في انجلترا نادي واتفورد المنافس في الدوري المحلي الممتاز بغرامة مالية كبيرة بقيمة 4.3 مليون جنيه إسترليني (5.51 مليون دولار) بسبب تقديمه خطاب تمويل مزوراً خلال استحواذ المالك الحالي جينو بوتسو على النادي في 2014.

وكان واتفورد صعد لدوري الدرجة الممتازة الانجليزي في 2015 واعترف بارتكاب المخالفة بعد توجيه التهمة إليه في يونيو الماضي ومن ثم خفضت الرابطة المسؤولة عن منافسات الدوري الأدنى من الدوري الممتاز العقوبة من 5.7 مليون جنيه إسترليني بسبب تعاون النادي مع التحقيقات.

وعن القضية قال واتفورد عبر موقعه الرسمي على الانترنت "بمجرد تنبيه النادي للقضية جاء رد فعله سريعا ومباشرا وتعاون مع التحقيقات".

وعلى صعيد صفقات اللاعبين أعلن واتفورد تعاقده مع جناح منتخب بيرو أندريه كاريو لموسم واحد على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي مع أمكانية تحويل الإعارة إلى تعاقد دائم في نهاية الموسم.