مدرب المنتخب الأسباني يستدعي ديفيد فيا بعد 3 سنوات من الغياب

برشلونة ــ الألمانية | Friday, 25 August 2017 - 14:38 pm

فجر جولين لوبيتيجي ، المدير الفني للمنتخب الأسباني لكرة القدم ، مفاجأة باستدعاء ديفيد فيا ضمن قائمة الفريق لمباراتيه المقبلتين أمام منتخبي إيطاليا وليختنشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت آخر مشاركة دولية للمهاجم المخضرم فيا 35/ عاما/ ، لاعب نيويورك سيتي الأمريكي ، في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان فيا ، الهداف التاريخي للمنتخب الأسباني برصيد 59 هدفا خلال 97 مباراة ، قد أبدى مؤخرا استعداده للانضمام إلى المنتخب تحت قيادة لوبيتيجي، الذي تولى منصبه في يوليو 2016 .

كذلك ضمت القائمة ، التي تشمل 26 لاعبا ، الوجه الجديد خيسوس سوسو لاعب خط وسط ميلان الإيطالي

وكما كان متوقعا ، استبعد لوبيتيجي اللاعب دييجو كوستا، المتواجد في البرازيل في ظل خلافاته مع مسؤولي ناديه تشيلسي الإنجليزي.