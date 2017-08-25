قرعة متوازنة لمجموعات الدوري الأوروبي

موناكو ــ الفرنسية | Friday, 25 August 2017 - 14:53 pm

سحبت اليوم في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم لموسم 2017-2018 التي يشارك فيها 48 فريقا وزعت على 12 مجموعة كالتالي:



- المجموعة الاولى: فياريال الاسباني، ماكابي تل أبيب الاسرائيلي، استانا الكازاخستاني، سلافيا براغ التشيكي

- المجموعة الثانية: دينامو كييف الاوكراني، يانغ بويز السويسري، بارتيزان الصربي، سكندربو الالباني

- المجموعة الثالثة: براغا البرتغالي، لودوغوريتس البلغاري، هوفنهايم الالماني، اسطنبول باشاك شيهير التركي

- المجموعة الرابعة: ميلان الايطالي، اوستريا فيينا النمسوي، رييكا الكرواتي، ايك اثينا اليوناني

- المجموعة الخامسة: ليون الفرنسي، ايفرتون الانكليزي، اتالانتا الايطالي، ابولون القبرصي

- المجموعة السادسة: كوبنهاغن الدنماركي، لوكوموتيف موسكو الروسي، شيريف المولدافي، زلين التشيكي

- المجموعة السابعة: فيكتوريا بلسن التشيكي، ستيوا بوخارست الروماني، هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي، لوغانو السويسري

- المجموعة الثامنة: ارسنال الانكليزي، باتي بوريسوف البيلاروسي، كولن الالماني، النجم الاحمر الصربي

- المجموعة التاسعة: سالزبورغ النمسوي، مرسيليا الفرنسي، فيتوريا البرتغالي، كونيا سبور التركي

- المجموعة العاشرة: اتلتيك بلباو الاسباني، هرتا برلين الالماني، زوريا الاوكراني، اوسترسوند السويدي

- المجموعة الحادية عشرة: لاتسيو الايطالي، نيس الفرنسي، فاريغيم البلجيكي، فيتيس الهولندي

- المجموعة الثانية عشرة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ريال سوسييداد الاسباني، روزنبروغ النروجي، فاردار المقدوني