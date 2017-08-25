بوجبا أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

الرياضية - الألمانية | Friday, 25 August 2017 - 15:57 pm

توج بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2016 / 2017 ، بعد أن قاد فريقه للتتويج باللقب الأول له في البطولة.



وتوج بوجبا متفوقا على المرشحين الآخرين، زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان، وتلقى الجائزة اليوم الجمعة عقب قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، والتي سحبت في مونت كارلو.



وكان بوجبا قد سجل ثلاثة أهداف في البطولة الأوروبية خلال الموسم الماضي، من بينها الهدف الأول لمانشستر في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على أياكس الهولندي 2-0، علما بأنه شارك في التشكيل الأساسي في جميع المباريات الـ 15 لمانشستر في البطولة.



ولم يحضر بوجبا مراسم سحب القرعة والتتويج بالجوائز، لانشغاله بالاستعداد مع مانشستر يونايتد للمباراة المقررة غدا السبت أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



لكنه قال، في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت، تعليقا على فوزه بالجائزة التي تمنح للمرة الأولى: "فخور حقا بكوني أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي، أتمنى أن يكون هذا الموسم جيدا كالموسم السابق".



وكان تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي قد منحه التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد أوقعته القرعة التي سحبت أمس الخميس، في المجموعة الأولى مع بنفيكا البرتغالي وبازل السويسري وسيسكا موسكو الروسي.