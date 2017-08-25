هوساوي ودي سوزا يقتحمان تشكيلة الأسبوع الآسيوية

الرياض ــ الرياضية | Friday, 25 August 2017 - 15:54 pm

اقتحم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والنادي الأهلي أسامة هوساوي وليوناردو دي سوزا تشكيلة الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم .



وقدم اللاعبان أداء جيداً خلال مباراتي الذهاب لفريقيهما حيث تعادل الهلال مع العين الأماراتي بدون أهداف فيما تعادل الأهلي مع بيروزي الإيراني .



وضمت التشكيلة كذلك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الأماراتي خالد عيسى إضافة إلى 5 لاعبين من فريق كواساكي الياباني .



ويلتقي الهلال مع العين في إياب الدور ربع النهائي في 11 سبتمبر المقبل بالرياض فيما يلتقي الأهلي بالفريق الإيراني في 12 سبتمبر في أبوظبي .